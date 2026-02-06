Le patron de Sassuolo confirme son affection pour l’OM

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a finalisé la vente de trois de ses joueurs avec Sassuolo : Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Ismaël Koné. Nous vous avions d’ailleurs expliqué les excellentes relations qui unissent les deux équipes. Et aujourd’hui, le président des Neroverdi, Giovanni Carnevali, nous a expliqué qu’il avait une énorme affection pour Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

«Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux, car j’ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts. Il est devenu notre responsable du recrutement, puis président de Marseille, grâce à ses qualités humaines, professionnelles et à son expertise en tant que dirigeant. Nous avons aussi une relation privilégiée avec Roberto De Zerbi. Pendant trois ans, nous avons accompli de grandes choses, nous avons passé d’excellents moments ensemble et obtenu d’excellents résultats», nous a-t-il confié.