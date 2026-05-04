OM : Pierre-Emile Højbjerg n’est plus que l’ombre de lui-même !

À Marseille, rien ne va plus. Les défaites s’enchaînent, la Ligue des Champions s’éloigne, l’ambiance se tend et les supporters ne décolèrent pas. Il faut dire que la dernière performance des Olympiens sur la pelouse de Nantes a de quoi inquiéter. Samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, les Phocéens ont ainsi complètement coulé face au FC Nantes, pourtant proche de la relégation. Fragile défensivement, friable collectivement, insipide offensivement, la formation dirigée par le très contesté Habib Beye a logiquement rendu les armes. Une rencontre où seul Jeffrey De Lange a finalement tenu son rang malgré trois buts encaissés. Que dire, en revanche, de certaines individualités : à commencer par le cas Pierre-Emile Højbjerg.

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Alors oui, le milieu de terrain danois n’est pas le seul coupable du nouveau naufrage phocéen mais sa prestation face aux Canaris pose sérieusement question. Promu capitaine après les déboires de Leonardo Balerdi, l’ancien joueur de Tottenham a confirmé sa très mauvaise passe sur la pelouse de la Beaujoire. Imprécisions techniques, transmissions imprécises, fragilité dans le duel, nombreuses pertes de balle… le natif de Copenhague a livré un match cataclysmique. Résultat ? La rédaction Foot Mercato lui a attribué la note de 1,5 alors que L’Equipe s’est montré légèrement plus généreux avec un 3.

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Un capitaine en chute libre

«Avec des relais bien trop neutres devant lui, le capitaine marseillais n’a pas vraiment été aidé, mais il n’a pas fait grand-chose non plus pour accélérer le jeu et réveiller son équipe. Six ballons grattés, mais une relance à l’adversaire à l’origine du but d’Abline (58e)», a d’ailleurs souligné le quotidien français. Et que dire du commentaire assené par La Provence, qui a décidé d’infliger symboliquement la note de 0 à toute l’équipe : «après avoir bombé le torse au pied du virage Depé dimanche dernier, "Pilou" est redevenu un chaton. La pire version de lui. À la ramasse, il signe un festival de passes tantôt mal ajustées, tantôt trop appuyées, tantôt forcées. En témoigne ce ballon qu’il rend directement à l’adversaire pour l’aider à enfoncer le clou (3-0, 58)».

Pour rappel, le droitier d’1m85 avait poussé un gros coup de gueule après le nul frustrant concédé par l’OM face à Nice (1-1). «On n’a pas pu gagner aujourd’hui, pour moi c’est… On doit gagner ce match, c’est fini. On doit arrêter de parler la semaine et maintenant… Je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match, on doit arrêter les choses, ce n’est pas bien ce qu’on fait». Ciblant ses coéquipiers, l’expérimenté milieu de 30 ans est pourtant, lui aussi, très loin d’être irréprochable. Un visage méconnaissable qui porte largement préjudice au club olympien, septième de Ligue 1 et désormais largué dans la course à la Ligue des Champions. Reste désormais à savoir si Pierre-Emile Højbjerg et les autres parviendront à relever la tête lors des deux dernières journées.