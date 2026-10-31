Ballon d’Or : Harry Kane raconte son émotion au moment où il a entendu son nom

Sacré Ballon d’Or 2026, Harry Kane a vécu un moment qu’il n’est pas près d’oublier. Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant anglais est revenu sur les minutes qui ont précédé l’annonce de son nom par Ronaldo Nazario, lors de la cérémonie organisée à Londres. Une attente particulièrement éprouvante pour le joueur du Bayern Munich, qui avait pu compter sur le soutien de ses proches et de nombreuses personnalités de son parcours. « J’étais nerveux. Vraiment. Mon cœur battait très vite. C’est très différent du stress que l’on ressent avant un grand match où l’on sait qu’on peut influer sur le résultat en jouant bien ou en marquant. Là, je devais simplement attendre le moment », a-t-il confié.

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L’émotion est finalement montée d’un coup lorsque R9 a annoncé le vainqueur. « Quand il a prononcé mon nom, toutes les émotions sont arrivées en même temps : le soulagement, le bonheur… Je ne savais pas vraiment comment réagir. J’étais complètement submergé. Je n’avais jamais connu cela auparavant », a raconté Kane. L’Anglais a également évoqué les nombreux messages reçus tout au long de la journée : « tous me disaient que je le méritais et me souhaitaient bonne chance. Cela m’a presque donné encore plus envie de gagner, parce que je prenais conscience de tout le soutien dont je bénéficiais. » Un sacre vécu comme une récompense collective, au-delà de sa seule réussite personnelle.