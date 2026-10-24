Barça : Hansi Flick dévoile son plan pour neutraliser Kylian Mbappé

À la veille du Clasico face au Real Madrid, dimanche soir (21 heures), Hansi Flick a évoqué la menace représentée par Kylian Mbappé et les solutions dont dispose le FC Barcelone pour le contenir. Après la défaite concédée en Ligue des champions contre le PSG, l’entraîneur allemand attend une réaction de ses joueurs face à l’armada offensive des Merengues, et notamment de Kylian Mbappé.

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«L’important, c’est de bien se positionner avec et sans le ballon. Et de maintenir un bon espacement entre les joueurs, de presser le porteur du ballon… Si nous faisons tout correctement, il sera facile de défendre face aux attaques du Real Madrid. Cubarsi et Gerard jouent très bien. Ce qu’ils font est incroyable (…) Je m’attends à une équipe du Real Madrid très confiante. C’est un grand club. C’est un effectif avec d’excellents joueurs et un excellent entraîneur. C’est comme ça que je le vois. Ils ont des joueurs fantastiques, surtout dans les 30 derniers mètres. Nous devons être prêts», a-t-il lâché.