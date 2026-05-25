Real Madrid : le nouveau montant de la clause de Mourinho est connu

En temps normal, le retour de José Mourinho au Real Madrid aurait déjà été bouclé. La Casa Blanca aurait payé les 7 M€ correspondant au montant de la clause libératoire du Special One et Florentino Pérez serait en train de présenter le successeur d’Alvaro Arbeloa. Mais en convoquant des élections présidentielles, Pérez a changé la donne.

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Le président merengue doit désormais attendre deux semaines, s’il est réélu, afin de pouvoir nommer son nouvel entraîneur. De quoi changer la donne avec Mourinho. AS révélait hier que la clause libératoire de 7 M€ du coach portugais ne serait plus valable. Aujourd’hui, Record confirme l’information et ajoute même que ce montant passera à 15 M€. Si le Real Madrid veut vraiment arracher Mourinho au Benfica, il devra payer deux fois plus cher.