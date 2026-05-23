PSG - Arsenal : mauvaise nouvelle pour Achraf Hakimi

À une semaine de leur finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les Parisiens ont effectué une opposition devant leurs supporters. Deux absences n’ont échappé à personne cet après-midi : celles du Ballon d’Or Ousmane Dembélé et du Ballon d’Or africain d’Achraf Hakimi.

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Si le premier se veut rassurant concernant sa présence dans le XI parisien face aux Gunners samedi prochain, la tendance diffère pour l’international marocain. La reprise collective d’Hakimi est imminente, mais les chances de le voir commencer la finale semblent minces selon le journal L’Équipe. A priori, le timing paraît trop court pour imaginer le défenseur titulaire. Pour rappel, Hakimi avait été victime d’une lésion d’une cuisse lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4).