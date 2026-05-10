FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

C’est un match très particulier qui aura lieu ce dimanche soir. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est très attendu, encore plus avec la récente actualité du club madrilène. Sportivement, un succès du Barça offrirait officiellement le titre de Champion d’Espagne à la formation d’Hansi Flick. Mais ce dimanche, comme depuis quelques jours, le sportif passe au second plan tant le Real Madrid traverse une crise profonde au sein de son vestiaire avec notamment une violente altercation entre Tchouameni et Valverde. Pour autant, Arbeloa va bien devoir aborder cette rencontre décisive sur cette fin de saison même si les espoirs de titre sont minces.

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En face, Hansi Flick avait prévenu en conférence de presse. Il s’est concentré uniquement sur son équipe et veut valider le titre avec la manière. Pour l’occasion, même s’il sera toujours privé de Lamine Yamal ou encore de Raphinha, il pourra compter sur un effectif assez compétitif. Dans les cages, Joan Garcia sera présent. La défense sera composée de Koundé, Cubarsi, Gerard Martin et Cancelo. Au milieu de terrain, Pedri sera associé à Gavi et Dani Olmo. Enfin devant, Lewandowski devrait être accompagné de Marcus Rashford et Fermin Lopez.

Le Real sans Mbappé ?

Du côté du Real Madrid, si Kylian Mbappé sera dans le groupe madrilène, il ne devrait pas débuter la rencontre dans un rôle de titulaire. Alvaro Arbeloa pourra compter sur le retour de Courtois dans les cages. En défense, Alexander-Arnold et Fran Garcia occuperont les couloirs alors que Rüdiger et Huijsen formeront la charnière centrale. Au milieu, malgré sa récente actualité, Tchouameni est pressenti pour être titulaire.

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Le Français sera accompagné de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Thiago Pitarch dans l’entrejeu. Vinicius Jr devrait occuper l’attaque aux côtés de Brahim Diaz. Kylian Mbappé, en fonction de son état de forme, pourrait aussi prétendre à une place dans le onze selon le quotidien espagnol AS, mais la tendance est plutôt à la titularisation de Brahim Diaz à son poste.