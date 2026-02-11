Les joueurs du Real Madrid ont passé la soirée ensemble

La bonne humeur est de retour dans la capitale espagnole. En effet, après de nombreux doutes et une vague de désespoir dans les résultats du Real Madrid sous l’ère Alvaro Arbeloa (43 ans), les joueurs du club merengues ont récemment passé un moment convivial dans l’objectif de restructurer le collectif. D’après AS, l’ensemble de l’équipe aurait dîné hier soir au club-restaurant à la mode "61", dans la rue centrale de José Abascal. Par ailleurs, aucun des membres de l’équipe ne manquait comme on peut l’apercevoir sur la photo publiée dans la stroy instagram de Vinicius Jr.

La suite après cette publicité

L’image où l’on voit tout le groupe de la Maison Blanche, montre une certaine unité qui existe dans le groupe. Cependant, les 24 joueurs auraient pris eux-mêmes l’initiative de partir manger ensemble dans ce restaurant. La photo notifie particulièrement qu’il n’y avait aucune personne du personnel technique. L’essentiel étant de resserrer les liens, avant leur prochain match de Liga face à la Real Sociedad demain, puis dans le but de préparer la double confrontation face au Benfica de José Mourinho en Ligue des Champions, le 17 février à Lisbonne puis le 25 février à Madrid.