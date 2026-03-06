Menu Rechercher
Maroc : les premiers mots de Mohamed Ouahbi

Par Maxime Barbaud
Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc @Maxppp

Walid Regragui a rendu son tablier de sélectionneur du Maroc, un mois et demi après la finale perdue de la CAN à domicile, et trois mois avant une Coupe du Monde où les vices champions d’Afrique feront figures d’outsiders. Pour le remplacer, la fédération marocaine a fait appel à Mohamed Ouahbi, l’homme qui a mené la sélection U20 au titre de champion du monde de la catégorie en octobre dernier au Chili. Le technicien de 49 ans compte poursuivre le travail de son prédécesseur.

«Je suis conscient des attentes, très honoré, et je m’engage vraiment à travailler avec sérieux et humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, assure le nouveau patron des Lions de l’Atlas lors de sa présentation à la presse. Il n’y a pas de révolution à faire. On a tous vécu un traumatisme en tant que Marocains. C’était un moment compliqué cette finale (de la CAN, ndlr), mais je pense que ce qui est super important, c’est la continuité». Lors du Mondial cet été, le Maroc affrontera le Brésil, Haïti et l’Écosse dans le groupe C.

Voir tous les commentaires (3)
