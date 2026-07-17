Les débuts de Robert Lewandowski avec Chicago reportés

Robert Lewandowski devra patienter avant de faire ses débuts avec le Chicago Fire. Selon L’Équipe, la rencontre de MLS face aux Vancouver Whitecaps, qui devait marquer la première apparition du Polonais sous ses nouvelles couleurs, a été reportée au 6 octobre en raison de la très mauvaise qualité de l’air provoquée par les fumées des incendies de forêt au Canada.

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Les fumées se sont propagées jusqu’au nord-est des États-Unis, touchant notamment la région de Chicago. Arrivé fin juin et engagé pour deux saisons avec le Fire, l’ancien attaquant du FC Barcelone pourrait finalement effectuer ses grands débuts la semaine prochaine sur la pelouse de l’Inter Miami.