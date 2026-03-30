Chelsea : ça part en vrille avec Enzo Fernandez

Le mercato d’été ouvrira ses portes dans quelques mois. Et on peut d’ores et déjà dire qu’Enzo Fernandez devrait être l’une des vedettes de ce prochain marché des transferts. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2032, l’Argentin n’était pas forcément concerné par un départ. Mais depuis quelques jours, l’avenir du champion du monde 2022 est au centre des débats. Le 17 mars dernier, avant le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Tyc Sports a révélé que le milieu de terrain arrive à un tournant de son aventure à Londres et qu’il est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. La publication argentine, qui est proche du clan Fernandez, a aussi précisé que le PSG et le Real Madrid sont intéressés mais qu’aucun d’entre eux n’a formulé d’offre pour le moment.

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Cuisiné sur son avenir après l’élimination face aux Franciliens, Enzo Fernandez a confié : « mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore 8 matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation.» Des déclarations qui n’ont pas vraiment rassuré en Angleterre. Quelques jours plus tard, il a démonté les rumeurs l’envoyant à Madrid l’été prochain. « Non, honnêtement, rien. Zéro discussion. Pour l’instant, nous nous concentrons sur Chelsea et sur ce qui reste des derniers matches de la saison, et nous verrons après la Coupe du Monde.»

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Une communication troublante

Voilà où nous en étions ces derniers jours. Sauf que le milieu de l’Albiceleste a remis une pièce dans la machine ce lundi. « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires. Je vivrais à Madrid. Un joueur peut vivre où il veut. Je me débrouille en anglais, mais ce serait mieux en espagnol.» Si Enzo Fernandez a ajouté qu’il reviendrait à River Plate «en pleine forme» mais «pas pour prendre sa retraite», son appel du pied public à Madrid n’est pas passé inaperçu, surtout quand on sait qu’il est dans le viseur des Merengues. De l’autre côté de la Manche, sa sortie médiatique semble être celle de trop. Les médias comme les supporters des Blues n’en peuvent tout simplement plus.

The Sun écrit à son sujet : «une star de Chelsea fait jaser alors que le Real Madrid s’intéresse à lui. Enzo Fernandez a semé le doute quant à son avenir après avoir flirté avec le Real Madrid au sujet d’un transfert. Ses performances cette saison ont attiré l’attention des dirigeants du Real Madrid, qui envisagent de le recruter cet été. Fernandez, 25 ans, a laissé entendre de manière très claire qu’il avait des vues sur quelqu’un d’autre lors de son séjour en sélection argentine. Ce n’est pas la première fois que le joueur vedette des Blues laisse entendre que son avenir pourrait se situer loin de Chelsea (…) La perte de Fernandez serait un coup dur pour le projet de reconstruction de Rosenior.» L’Evening Standard va dans le même sens et affirme qu’il «sème encore le doute sur son avenir».

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Fernandez se met du monde à dos

De son côté, The Mirror s’étonne de la stratégie de communication de l’Argentin. «Bien que le Real Madrid n’ait pas été explicitement nommé, la référence était on ne peut plus claire, et les personnes présentes sur le stream, y compris Fernandez lui-même, ont souri après une remarque sur le Real Madrid. Le joueur de 25 ans ne s’est pas facilité la tâche ces dernières semaines, notamment avec un commentaire particulièrement troublant suite à l’élimination de Chelsea par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.» Les fans des Blues, eux, sont beaucoup plus incisifs avec l’ancien joueur de Benfica. Sur X, The Blue Dodger, qui suit le club, a écrit : « la Coupe du Monde ne saurait arriver assez vite. Et si quelqu’un ne veut pas aider le club, qu’il s’en aille.»

Un autre supporter a lancé : « que ce gars-là s’en aille enfin ! Je déteste toutes ces absurdités, le Real Madrid devrait simplement payer et nous débarrasser de lui. » Un dernier a ajouté : « si j’étais Rosenior, je ne le ferais plus jouer. C’est normal qu’il parte, mais il devient toxique et ça va déteindre sur les autres joueurs. Il faut leur donner une chance de faire leurs preuves.» Un avis partagé par de nombreux supporters londoniens. Le divorce est de plus en plus palpable entre Enzo Fernandez et les amoureux de Chelsea. De son côté, le club anglais a la main puisqu’il dispose d’un long contrat et qu’il pourra réclamer un pactole en cas de vente. Ce qui est sûr, c’est que le milieu argentin est en train de faire l’unanimité contre lui en Angleterre.