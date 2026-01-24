Menu Rechercher
OM : Quinten Timber adule Roberto De Zerbi

Au micro de Canal+ cette semaine, Medhi Benatia évoquait l’importance de Roberto De Zerbi dans le recrutement de l’OM. L’idée d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur italien ne laisse pas grand-monde indifférent, et c’est ce qu’a confirmé Quinten Timber en conférence de presse ce vendredi.

«Tout le monde connait le coach et son style de jeu qui est très clair, la manière dont il veut jouer au football avec une construction d’assez bas. Je connais d’autres coachs que j’ai eus par le passé avec une structure similaire à la sienne. Je pense pouvoir faire de bonnes choses et je pense pouvoir progresser avec lui.»

