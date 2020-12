La voiture de Reece James vandalisée pendant une oeuvre de charité

À l’instar de Marcus Rashford, Reece James est également très impliqué auprès des enfants les plus démunis. Depuis quelque temps, ce dernier s’emploie aux côtés d’une organisation caritative visant à lutter contre le gaspillage de nourriture, le Felix Project. Et à quelques jours de Noël, le tout jeune défenseur de Chelsea avait prévu de passer une après-midi afin de distribuer des cadeaux à différentes oeuvres caritatives londoniennes. Mais alors qu’il venait de servir des repas à des enfants, le footballeur qui regagnait sa voiture n’a pu que constater les dégâts.

Sa voiture a été attaquée, les vitres ont été brisées, et les cadeaux pour les enfants ont été volés. Malgré sa déception, le joueur des Blues a préféré retenir les moments précédents passés avec les enfants : «une autre expérience enrichissante avec le projet Felix qui sert aujourd'hui des repas à la jeune génération. J'espère que nous répandrons de la joie avant une période de Noël difficile», a ainsi mentionné le joueur de 21 ans.

How heartless can some people be, breaking into someone's car and stealing gifts that were due to be donated.



