Équipe de France : le gros ras-le-bol d’Ousmane Dembélé

«J’ai préféré mon match face au Sénégal ou face à l’Irlande du Nord. Je pense que j’ai été beaucoup plus influent ». Cette sortie d’Ousmane Dembélé, quelques minutes après avoir inscrit le premier triplé de sa carrière en équipe de France face à la Norvège (4-1), n’avait rien d’anodin. Cette saison, le Ballon d’Or a entendu toute sorte de critique à son égard, et quand bien même les footballeurs disent les ignorer, elles ne laissent jamais indifférent en vérité.

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Comme l’indique L’Équipe, Dembélé ne pensait pas un instant ce qu’il affirmait lorsqu’il s’est présenté en zone mixte face aux journalistes. L’international tricolore s’est amusé de cette sortie ironique pour répondre aux critiques des derniers jours parues dans la presse. Dembélé avait notamment été pointé du doigt après son match face au Sénégal, lui qui courait encore après son premier but en tournoi majeur depuis le début de sa carrière. Certains échos laissaient également entendre que le staff des Bleus n’avait pas aimé son match.

Il ne comprend pas certaines critiques à son sujet

Alors quand Dembélé a été invité à commenter son triplé par les journalistes vendredi soir, il a refusé d’en dire davantage en répétant inlassablement les mêmes éléments de langage : «je crois qu’il faut rester concentré parce qu’il y a des choses importantes qui vont arriver. Il ne faut pas s’enflammer et penser à l’équipe», a-t-il martelé après avoir été questionné… à six reprises.

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L’Equipe parle d’un Dembélé «agacé» des doutes sur son niveau de jeu tout au long de la saison. Le Parisien n’a pas vraiment de mal à reconnaître lorsqu’il fait un mauvais match, notamment auprès de ses proches, mais il trouverait certaines critiques extérieures excessives à son sujet : «Ballon d’Or d’une année, incapable de reproduire une telle saison», « joueur peu efficace », « peu fiable physiquement ». Le fait que sa place dans le onze des Bleus soit remise en cause aurait également suscité son incompréhension, le poussant ainsi à endosser cette posture. Aujourd’hui, il a bien l’intention d’éteindre tous les doutes à son sujet.