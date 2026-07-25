OM : Bruno Genesio a encore du pain sur la planche après l’humiliation contre Nice

L’adversité était bien différente de celle du Yamoussokrou FC, et l’OM l’a bien compris. Huit jours après avoir battu le club ivoirien en Côte d’Ivoire (0-3), les joueurs de Bruno Genesio ont été sèchement balayés par l’OGC Nice sur le même score pour son deuxième match de préparation. Une partie durant laquelle les coéquipiers d’Igor Paixão ont longtemps gardé le ballon, en vain, affichant notamment plusieurs insuffisances avec et sans ballon. Durant ces 90 minutes, à huis clos au centre d’entraînement de La Commanderie, les Marseillais - présentés en 4-2-3-1 sur les deux périodes - n’ont pas été en mesure de déséquilibrer un bloc niçois bien regroupé en 3-4-3.

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Les transitions défensives ont été un véritable calvaire pour la bande à Genesio, avec notamment un duo Angel Gomes-Pierre-Émile Højbjerg au milieu qui s’est souvent fait transpercer sur chaque perte de balle. L’international anglais (4 sélections), de retour de prêt à Wolverhampton et que Genesio a côtoyé au LOSC, est d’ailleurs sorti dès la mi-temps. Une fragilité dont Nice a bien profité, en se montrant tueur sur la majorité de ses transitions. Derrière, la défense remaniée avec Bezahaf, Egan-Riley, Hamzaoui et Emerson n’a jamais rassuré, pendant que Jeffrey De Lange a encaissé trois buts sur les trois tirs cadrés niçois.

Bruno Génésio a encore du boulot

Si l’OM - remanié après la pause - s’est procuré quelques situations, il n’a pas donné l’impression de réellement faire mal aux joueurs d’Olivier Pantaloni. Malgré leurs nombreuses séquences de possession, les Phocéens n’ont jamais trouvé la justesse devant le but. Seul Igor Paixão a été l’un des rares motifs de satisfaction, le Brésilien ayant énormément tenté de dynamiser son couloir gauche, par ses percussions, ses frappes et ses centres. En vain, à l’image d’un Olympique de Marseille, qui a énormément manqué d’efficacité dans les deux surfaces de réparation. Les entrées de Geoffrey Kondogbia et d’Himad Abdelli n’ont pas non plus eu un grand impact dans le jeu marseillais.

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Cet amical lourdement perdu est donc un premier avertissement pour Bruno Genesio. Le technicien français aura encore le temps de peaufiner son équipe et son effectif, avec le mercato et trois autres rencontres de pré-saison : Nîmes, le 1er août (18h), Bilbao, le 9 août (17h30) et l’Atlético de Madrid, le 14 août (17h30). À noter que les sept internationaux ayant joué la Coupe du Monde 2026 étaient encore absents ce samedi après-midi contre Nice : Timothy Weah, Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Quinten Timber ou encore Derek Cornelius, de retour de prêt des Rangers.