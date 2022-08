Djibril Cissé rêve de voir Cristiano Ronaldo à l'OM

La suite après cette publicité

Il faut avouer que ça en jetterait ! Depuis de nombreuses semaines, les rumeurs les plus folles quant à une possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans la cité phocéenne prennent de plus en plus d'ampleur sur la toile. À tel point que certains médias, dont RMC, ont dû y couper court, clamant que le club n'avait aucune intention de recruter la star portugaise, qui cherche à quitter Manchester United.

Une prise de position qui n'empêche pas certaines personnes, anonymes comme anciens de la maison marseillaise, de faire des appels du pied au quintuple Ballon d'Or. Récemment, c'est Djibril Cissé, ancien avant-centre de l'OM (2006-2008) qui s'est fendu d'un tweet en faveur de l'arrivée de l'ancien Madrilène. Avant lui, plusieurs personnalités, telles que Jul ou Éric di Meco, s'étaient également exprimées en faveur du recrutement du joueur de 37 ans.

►Les supporters de l'OM peuvent-ils croire à l'arrivée de CR7 ?