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Coupe du Monde

CdM 2026, Allemagne : Julian Nagelsmann soutient Thomas Tuchel dans sa critique des photographes

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Nagelsmann @Maxppp

Julian Nagelsmann a tenu à apporter son soutien à Thomas Tuchel concernant le nouveau protocole mis en place par la FIFA lors des hymnes nationaux en Coupe du Monde 2026. Après la rencontre face à la Côte d’Ivoire (2-1), le sélectionneur allemand a reconnu partager l’agacement de son homologue, pointant notamment la proximité excessive des photographes placés devant les bancs de touche, qui perturberait selon lui ce moment censé être solennel et fédérateur.

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« Je ne sais pas si on peut vraiment se plaindre, mais je suis d’accord avec Thomas Tuchel », a expliqué Nagelsmann. « L’hymne national est un moment très émouvant, une occasion de créer un lien avec les joueurs. (…) Ici, les photographes sont vraiment très proches. J’ai l’impression que leurs énormes objectifs photographient même les poils de mon nez à un centimètre de distance », a-t-il ironisé, reprenant ainsi les critiques déjà formulées par Tuchel, qui avait dénoncé un dispositif trop intrusif lors de du match Angleterre-Croatie, estimant ne même pas pouvoir voir ses joueurs pendant ce moment symbolique.

Pub. le - MAJ le
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