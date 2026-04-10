L’avis inattendu de Gonçalo Ramos sur la polémique Prestianni

La polémique raciste entre Gianluca Prestianni et Vinicius Junior n’est visiblement pas terminée au Portugal. Alors que le joueur argentin continue de nier avoir tenu des propos racistes envers la star du Real Madrid, Gonçalo Ramos a été interrogé sur ce sujet sensible. L’occasion pour le buteur du PSG, passé par Benfica, de faire connaître son point de vue.

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«Il n’y a aucune preuve que cela s’est réellement produit, mais si c’est le cas, c’est condamnable. Nous devons éviter ce genre de comportement. Même si quelqu’un célèbre un but de manière exubérante, et que certains qualifient cela de provocation, cela fait partie de notre sport et d’autres encore. Un peu de provocation finit même par nous stimuler, mais la provocation ne doit pas nécessairement être une offense», a-t-il déclaré dans le podcast "Cala-te Boca" da Megahits.