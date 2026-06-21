Málaga retrouve la Liga 8 ans après !

Málaga a validé son retour en Première Division espagnole 8 saisons après l’avoir quittée, en s’imposant sur la pelouse d’Almería (1-2) au terme d’une rencontre tendue et riche en intensité. L’équipe dirigée par Juan Francisco Funes a rapidement pris le contrôle des opérations, se procurant les premières occasions franches. Malgré la réaction progressive des locaux, les Andalous ont su faire preuve de solidité et de maîtrise dans les moments clés, confirmant leur supériorité dans ce barrage décisif.

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Era una obsesión. Ahora es una REALIDAD.



¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔! pic.twitter.com/rbeoPycEPj — Málaga CF (@MalagaCF) June 20, 2026

Après une première période équilibrée et globalement fermée, les visiteurs ont fait la différence en seconde mi-temps. Chupe a ouvert le score à la 64e minute avant que Larrubia ne fasse le break peu après l’heure de jeu d’une frappe puissante, plongeant Almería dans une situation délicate. Si Baptistao a redonné espoir aux siens à la 75e minute, les dernières offensives des locaux n’ont pas suffi à inverser la tendance, dans un match marqué par une forte pression et deux expulsions. Málaga décroche ainsi une montée historique et rejoint l’élite du football espagnol.