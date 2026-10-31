Bundesliga : le Borussia Dortmund arrache le nul sur la pelouse du Bayern Munich

Le Bayern Munich retrouvait le Borussia Dortmund ce samedi pour le 129e Klassiker, dans un contexte particulier où l’homme de la soirée était évidemment Harry Kane. Sacré Ballon d’Or 2026, le buteur bavarois a été chaleureusement célébré par les supporters de l’Allianz Arena avant le coup d’envoi d’un match crucial pour conserver la tête du classement. Les Bavarois devaient toutefois composer avec l’absence de leur entraîneur Vincent Kompany, toujours en convalescence après une méningite virale. Sur le terrain, les hommes du Bayern ont rapidement pris les commandes et Olise a trouvé le poteau (10e). Dortmund a ensuite répondu, mais Urbig s’est illustré devant Jobe Bellingham (21e).

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La rencontre s’est emballée à partir de la demi-heure de jeu. Après un but de Bellingham refusé par la VAR pour un énorme contact entre Urbig et Chukwuemeka, le Bayern a ouvert le score grâce à Konrad Laimer dans la foulée. Bien lancé par Olise, l’Autrichien a d’abord buté sur Kobel avant de profiter du ballon repoussé pour marquer dans le but vide (1-0, 38e). Les Bavarois ont ensuite dû faire face à deux coups durs avec les blessures de Saibari et Gnabry, contraints de céder leur place avant la pause. Au retour des vestiaires, le Bayern a accentué la pression et s’est procuré plusieurs occasions, notamment par l’intermédiaire de Laimer et Olise.

Harry Kane n’a pas eu de chance, inquiétude pour Michael Olise

Harry Kane a ensuite eu l’opportunité de faire le break sur penalty, après une main de Nmecha dans la surface, mais le Ballon d’Or a envoyé sa tentative sur la barre transversale de Kobel (1-1, 56e). Une occasion manquée que Dortmund a immédiatement exploitée : à la suite d’une récupération de Chukwuemeka, Serhou Guirassy a repris son centre au premier poteau pour égaliser (60e). Mais le Bayern n’a pas tardé à reprendre l’avantage. Sur un corner parfaitement exécuté par Kimmich, Kane a remis le ballon de la tête devant le but et Dayot Upamecano a surgi pour pousser le cuir au fond des filets (2-1, 66e). Malheureux, Kane a même trouvé le poteau à la 75e minute, avant de manquer une nouvelle occasion quelques instants plus tard.

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Mais en toute fin de match, le joker Silva a trouvé le petit espace pour croiser son tir du pied droit et égaliser en toute fin de match (2-2, 90e). Après une ultime frappe de Karl sur la transversale (90e+4), le Bayern Munich a manqué les trois points et reste à égalité de points avec Dortmund, avant d’aller chez l’Atlético de Madrid en C1. Autre bémol à signaler : la sortie sur blessure d’Olise en fin de match, qu’il faudra surveiller à l’approche du rassemblement des Bleus. De son côté, Dortmund reste deuxième à la différence de buts et devra ensuite enchaîner contre le Real Bétis, également en Ligue des Champions.