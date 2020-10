FC Barcelone - Real Madrid : ils jouent très gros lors du Clasico

La suite après cette publicité

Ce Clasico (à suivre en direct dès 16h sur Foot Mercato) n'a peut-être pas la même saveur qu'il y a quelques années, mais de l'autre côté des Pyrénées, il reste clairement un rendez-vous incontournable, qui déchaîne les passions. Et dans le même temps, c'est un match qui peut propulser des joueurs vers la gloire... ou définitivement les enterrer. Cet après-midi, sur la pelouse du Camp Nou, plusieurs éléments des deux équipes n'ont plus vraiment le droit à l'erreur.

Du côté du Real Madrid, c'est surtout Zinedine Zidane qui joue gros. L'entraîneur français a été très fragilisé par les deux défaites de suite, face à Cadiz et au Shakhtar Donetsk, où en plus d'avoir perdu, l'équipe a montré une très mauvaise image. Dans les médias ibériques, le grand bal des remplaçants a déjà été lancé, avec Mauricio Pochettino et Raul en tête de liste. Une défaite cet après-midi pourrait être fatale... À un degré moindre, ses deux compatriotes Raphael Varane et Karim Benzema vont aussi devoir hausser leur niveau affiché en début de saison, alors que Fede Valverde, un peu dans le dur dernièrement, devra aussi se montrer un peu plus performant. Isco ou Marco Asensio, s'ils venaient à entrer en cours de match, doivent aussi élever leur niveau de performance d'un cran.

Griezmann est attendu... mais Messi aussi

Au FC Barcelone, le constat est similaire, et ils sont plusieurs à ne plus vraiment avoir droit à l'erreur. Antoine Griezmann est le premier nom qui nous vient en tête, puisqu'une nouvelle prestation insipide l'enterrerait définitivement, alors qu'a contrario, une bonne copie rendue lui permettrait de remonter un peu dans l'estime des médias et des fans. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il vient de signer une prolongation de contrat, Gerard Piqué va lui aussi devoir faire mieux que ce qu'il a montré sur ce début de saison. C'est aussi le cas d'un joueur comme Sergio Busquets, pas vraiment dans le coup en ce moment.

Si le défenseur catalan n'a pas vraiment de concurrence derrière lui, le milieu de terrain peut craindre Miralem Pjanic, puisque l'idée d'un duo composé de Frenkie de Jong et de l'ancien de la Juve est une hypothèse très envisageable dans le 4-2-3-1 de Ronald Koeman. Enfin, même si lui n'est pas vraiment en danger, Lionel Messi est clairement attendu au tournant. L'Argentin est également dans le dur - ou du moins très loin de ses standards habituels - tant dans le jeu que dans sa production statistique (1 but en 4 matchs de Liga) et a sûrement à cœur de montrer qu'il peut encore mener son équipe très loin cette saison. Ils sont donc nombreux à avoir une pression supplémentaire cet après-midi...