L'horizon se gâte pour Ferland Mendy au Real Madrid

Chez Ferland Mendy, tout semble aller pour le mieux. Le joueur de 27 ans est titulaire au Real Madrid, quand les blessures le laissent tranquille, il vient de soulever sa première Ligue des Champions et a remporté la Liga pour la 2e fois de sa carrière. Il lui manque seulement d'obtenir la confiance de Didier Deschamps et de s'installer durablement dans le groupe France, lui qui compte tout de même 7 sélections, mais il n'a plus été appelé depuis un moment.

Malgré des prestations convaincantes et toujours plus régulières (35 matches joués toutes compétitions confondues en club pour 2 buts et 5 passes décisives), celui qui a pris le dessus de manière définitive sur Marcelo cette saison pourrait bien s'en aller du Real Madrid lors de ce mercato. AS nous apprend dans ses colonnes ce samedi que la direction serait étonnamment ouverte à un départ du latéral gauche, sous contrat jusqu'en 2025, dans le but de renflouer ses caisses.

Le Real acceptera de vendre Mendy mais à la condition de mettre le prix

Après des mercatos relativement calmes, la Casa Blanca dispose pourtant d'un trésor de guerre puisqu'elle avait constitué dans le but de faire venir Erling Haaland et/ou Kylian Mbappé mais aucun de ces deux joueurs ne viendra. En réalité, il s'agit aussi de faire de la place à Antonio Rüdiger. La venue du défenseur centrale, libre de tout contrat à la fin de son aventure à Chelsea, a été officialisée il y a quelques jours et a des conséquences directes sur l'avenir du Français.

L'Allemand vient pour être titulaire dans l'axe gauche de la défense, poussant Alaba sur le côté, là où joue habituellement Mendy... C'est en tout cas le plan de Carlo Ancelotti, d'après la presse espagnole. Ainsi, les Merengues écouteront les offres pour l'ancien Lyonnais, à la seule condition qu'elles soient au minimum à la hauteur de son prix d'achat en 2019. Il y a trois ans, le Real avait déboursé 48 M€... Les éventuels courtisans sont prévenus.