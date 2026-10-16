Man City : Enzo Maresca sous le charme d’Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi est en train de gagner du terrain à Manchester City. Auteur d’une entrée particulièrement remarquée face au Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions, malgré la défaite des Citizens (2-4), le milieu de terrain marocain de 19 ans pourrait rapidement voir son rôle évoluer. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de lui accorder davantage de temps de jeu, Enzo Maresca n’a pas hésité une seconde. « Oui, à 100 %, je pense que je peux l’utiliser davantage », a assuré l’entraîneur italien, avant de revenir sur ses choix tactiques contre Paris. « Pour ce genre de match, j’ai choisi la technique plutôt que le côté physique et solide avec Rayan Cherki. Mais probablement que contre ce type d’équipe, tu dois vraiment être fort et solide au milieu », a-t-il reconnu. Une réflexion qui pourrait profiter à l’ancien Lillois, dont l’entrée à la pause avait complètement changé le visage de l’entrejeu mancunien.

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Maresca est même allé plus loin en évoquant une possible association entre Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi et Enzo Fernández dans l’entrejeu. « Bien sûr, le milieu Anderson-Bouaddi-Enzo peut être une solution dans le futur. Il est fantastique. Il rend les autres joueurs autour de lui meilleurs », a-t-il déclaré, particulièrement élogieux envers son jeune joueur. Face au PSG, Bouaddi avait remplacé Rayan Cherki à la mi-temps alors que City était mené 3-0, avant de délivrer une passe décisive à Erling Haaland en seconde période. Avec 93 % de passes réussies, huit ballons récupérés et l’intégralité de ses duels remportés, le Marocain avait confirmé les belles dispositions déjà affichées contre Porto lors de la première journée de Ligue des Champions. Des performances qui pourraient désormais pousser Maresca à revoir sa hiérarchie au milieu de terrain.