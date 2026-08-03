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Coupe du Monde

Argentine : Facundo Medina a dû recadrer sa mère

Par Allan Brevi
1 min.
Facundo Medina @Maxppp

Toujours marqué par la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Facundo Medina a de nouveau pris la parole pour dénoncer les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux autour de cette rencontre. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a expliqué que ces spéculations avaient même atteint son entourage, au point d’avoir une discussion avec sa propre mère à ce sujet.

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Le Marseillais a raconté lui avoir répondu avec franchise selon TyC Sports : « allez, toi aussi tu vas croire à ça ? Arrête un peu. Pourquoi tu penses qu’on serait allés sur le terrain sans vouloir gagner ? Nous voulions gagner comme tout le monde. J’aurais été le premier heureux si on avait remporté cette finale. Mais on a perdu, et il faut l’accepter. » Medina a également insisté sur la solidarité qui règne au sein du groupe argentin, estimant que la qualité humaine de ses coéquipiers reste l’une des plus grandes forces de la sélection.

Pub. le - MAJ le
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