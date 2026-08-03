Argentine : Facundo Medina a dû recadrer sa mère
Toujours marqué par la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Facundo Medina a de nouveau pris la parole pour dénoncer les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux autour de cette rencontre. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a expliqué que ces spéculations avaient même atteint son entourage, au point d’avoir une discussion avec sa propre mère à ce sujet.
Le Marseillais a raconté lui avoir répondu avec franchise selon TyC Sports : « allez, toi aussi tu vas croire à ça ? Arrête un peu. Pourquoi tu penses qu’on serait allés sur le terrain sans vouloir gagner ? Nous voulions gagner comme tout le monde. J’aurais été le premier heureux si on avait remporté cette finale. Mais on a perdu, et il faut l’accepter. » Medina a également insisté sur la solidarité qui règne au sein du groupe argentin, estimant que la qualité humaine de ses coéquipiers reste l’une des plus grandes forces de la sélection.
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