Le 5 novembre dernier, à la veille de la liste de Jorge Jesus pour les deux derniers matchs de Ligue des Nations face au Danemark et au pays de Galles, Cristiano Ronaldo a lâché une véritable bombe en annonçant sa retraite internationale à 41 ans, après 234 sélections et 146 buts inscrits avec la Seleção das Quinas. Cette annonce a été un coup de théâtre puisque les médias lusitaniens indiquaient que Jesus avait prévu de rappeler CR7 malgré sa bouderie au Danemark au mois de septembre. En froid avec son sélectionneur, la star d’Al-Nassr a donc préféré arrêter les frais. Pire, il aurait même refusé de disputer un match d’adieu.

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Si la façon de faire de Ronaldo peut être critiquée, le contraste entre sa retraite internationale et celle de Lionel Messi est saisissant au regard de son statut de légende du ballon rond. Un avis que partage visiblement Pep Guardiola. Libre de tout contrat après dix ans passés à Manchester City, l’Espagnol parcourt le monde pour assister à divers événements sportifs et culturels. Dernièrement, il s’est posé aux côtés du champion du monde 1994 brésilien Romário pour évoquer divers sujets d’actualité, dont le divorce entre CR7 et sa sélection nationale.

«Cristiano Ronaldo ne peut pas quitter la sélection portugaise de cette manière»

« Ça doit bien se terminer. Le Portugal et lui doivent faire l’effort de bien terminer. Cristiano Ronaldo ne peut pas quitter la sélection portugaise de cette manière. On ne peut pas laisser Cristiano partir ainsi. C’était un joueur trop important, et cela ne concerne pas seulement Cristiano et le Portugal, mais aussi les futures générations de joueurs portugais. Il faut vivre en pensant que Cristiano doit partir comme il le mérite. Il y a des joueurs vraiment exceptionnels et Cristiano en faisait partie », a-t-il confié, avant de conclure.

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« Ils doivent régler cette affaire. Il faut organiser une fête et qu’il se sente aimé par les siens. Et lui, il doit faire l’effort de dire : "allez, oublions ce qui s’est passé". On ne juge pas une carrière sur un ou deux mois, ni sur un désaccord avec une ou deux personnes. Il y a tout un parcours, et celui-ci est bien défendu. Les grands joueurs doivent partir par la grande porte, d’abord parce qu’ils le méritent, pour ce qu’ils ont apporté au football. Le football doit vous rendre hommage. Pour les futurs jeunes qui débutent et disent : "je veux partir un jour comme Romário est parti, comme Cristiano, Messi, Maldini ou comme les grands joueurs qui ont existé". Il faut que ce soit ainsi. » Cristiano Ronaldo écoutera-t-il le précieux conseil de Pep Guardiola ?