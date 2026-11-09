FC Porto : 11 victoires en 11 matches, le début de saison totalement fou des Dragons

Nommé président du FC Porto en mai 2024, André Villas-Boas voulait réveiller le Dragon. Après une triste troisième place et face aux gros problèmes financiers du club lusitanien, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille s’est affairé pour remettre son club de coeur sur de bons rails. Cela s’est matérialisé la saison dernière avec le 31e championnat de l’histoire du club. Sacré avec 88 points, le FC Porto de Francesco Farioli avait mis la manière et voulait confirmer son retour en premier plan. Conservant sa colonne vertébrale, le club portugais n’a vendu que Rodrigo Mora à l’AS Roma et Deniz Gül à Galatasaray ainsi que quelques indésirables ou joueurs en bout de course ont quitté le navire.

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Dans le même temps, le FC Porto s’est renforcé avec Jakub Kiwior (Arsenal), Chris Smalling (libre) et Souza (Tottenham) en défense, Hwang In-Beom (Feyenoord) et Seko Fofana (Rennes) au milieu ainsi que Santiago Giménez (AC Milan), André Silva (Elche) et Gabriel Mec (Grêmio) en attaque. Des jolis ajouts qui ont apporté de la concurrence à l’effectif de Francesco Farioli. Pour autant, la base de son équipe reste la même que la saison dernière et seul André Silva (4 buts et 3 passes décisives en 11 matches) a beaucoup joué, en profitant de la longue absence de Samu Aghehowa suite à sa rupture des ligaments croisés.

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Le FC Porto gagne tout en championnat

La recette est toujours aussi efficace puisque le FC Porto enchaîne les victoires et ne connaît que cela en championnat. Aprés 11 journées, les Portuans comptabilisent 11 victoires et 33 points pour 27 buts inscrits et 5 buts concédés. Ils ont notamment battu Benfica (3-1) lors du choc du début de saison et défieront le Sporting CP le 29 novembre prochain lors de la 12e journée. Cela permet à Porto de laisser Benfica (2e) et le Sporting CP (3e) respectivement à 5 et 9 unités. Une grosse opération dans la course au titre pour une équipe qui est sur des bases historiques. La plus grosse série dans un championnat européen appartient à Benfica qui avait commencé la saison 1972-1973 avec 23 succès. Les Aguias avaient terminé avec 58 points sur 60 possibles.

Se basant sur une charnière solide avec le duo 100% polonais composé de Jan Bednarek et Jakub Kiwior ainsi que Diogo Costa dans les cages, le FC Porto reste ainsi la seule de 734 équipes européennes de première division à ne pas avoir concédé le moindre point. «Tous les matchs sont difficiles quand on joue tous les trois jours. Physiquement et mentalement, il n’est pas facile d’être toujours au top. On s’en sort bien, mais il faut parfois savoir souffrir, comme aujourd’hui en deuxième mi-temps. […] Ce sont des résultats importants, et on veut continuer sur cette lancée. Maintenant, il est temps de se détendre un peu avant de se préparer pour la prochaine journée», déclarait ainsi Francesco Farioli après la victoire de ce dimanche contre le Vitoria Guimarães (2-1). En Ligue des Champions en revanche, Porto est dans une situation différente et avait débuté par trois défaites avant de battre Naples ce mercredi (4-1). 26e, Porto va devoir batailler sur la scène européenne. Sur le plan national, on est parti sur une saison historique en revanche.