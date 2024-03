PSG, Ligue des Champions : la sortie étonnante de Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG est à un tournant idéologique. Habitué à recruter des grands joueurs depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale tend à créer un groupe complémentaire et capable de remporter des matches en montrant une réelle force collective. Pour ce faire, le dernier mercato estival a été articulé autour de Kylian Mbappé. Ainsi, Marco Verratti, Lionel Messi et Neymar ont été invités à quitter le club tandis que des joueurs plus complémentaires avec KM7 ont débarqué en Ile-de-France. Une méthode qui fonctionne tant Paris est souverain en Ligue 1 et alors que la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions a été acquise au profit de la Real Sociedad. Mais voilà, cette lecture était viable jusqu’au départ programmé de Kylian Mbappé. Comme nous vous le révélions depuis le 7 janvier dernier en exclusivité, le Bondynois va quitter le PSG librement en fin de saison afin de rejoindre le Real Madrid.

Un énorme transfert qui change énormément de choses pour le joueur, mais surtout pour les pensionnaires du Parc des Princes. Désireux de préparer l’avenir, Luis Enrique a ainsi décidé de ne plus aligner le capitaine de l’équipe de France durant 90 minutes à chaque fois. Pour preuve, ce dernier était remplaçant ce dimanche face à Reims et Luis Enrique n’hésite pas à expliquer à l’envi qu’il s’agit d’un choix stratégique pour préparer le futur parisien sans Kylian Mbappé. Un parti pris que soutient Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG, interrogé par Bartoli Time, a approuvé cette approche et a expliqué qu’il était très satisfait du travail du coach ibérique. «Les joueurs veulent gagner tous les matchs, concède NAK. Mais il faut aussi qu’on soit réalistes. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu’on les met ensemble. Je suis fier aussi de notre entraîneur (Luis Enrique), qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Ce n’est pas juste une question de résultats, c’est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision. Je suis aussi très fier du directeur sportif (Luis Campos), qui fait aussi un travail fantastique. Tous les joueurs aussi. Nous sommes vraiment contents.»

Nasser Al-Khelaïfi ne vise pas la Ligue des Champions cette saison

Une approche qui interroge forcément. Alors que le PSG pourrait profiter de la présence de Kylian Mbappé pour s’offrir une dernière chance de s’offrir la Ligue des Champions, tout ne semble pas être mis dans le bon sens pour atteindre ce but tant désiré. Et à entendre le boss du Paris Saint-Germain, remporter la coupe aux grandes oreilles n’est pas un rêve accessible dans les prochains mois : «Écoutez, la Ligue des champions c’est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l’avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l’avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore six à huit ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale. Nous avons la plus jeune équipe parmi les dix meilleurs clubs européens. Ça nous rend fier, et c’est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, Français aussi, pour accomplir le maximum. Tout le monde a vu le dernier match.»

Relancé sur les qualités de l’effectif parisien, capable de remporter cette compétition dès la fin de saison, le président qatari n’a pas changé de ligne de conduite. Pour lui, le plus important est de préparer l’avenir. Et cela peu importe la qualité de la manche retour de ses ouailles face à la Real Sociedad en huitièmes de finale de LDC : «c’était un match incroyable mais il y a encore un long chemin avant d’atteindre de grands objectifs. C’est la première étape, match par match, il y a un long chemin et ça ne sera pas facile, ça, c’est sûr. Il y a les huit meilleures équipes en quart de finale. Ce que je demande, c’est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. C’est tout. Il n’y a pas de grandes attentes, nous voulons vraiment penser à l’avenir.» Des propos qui devraient faire jaser et interloquer auprès des supporters du PSG…