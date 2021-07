Mata prolonge à Manchester United

Arrivé en janvier 2014 en provenance de Chelsea, l'international espagnol Juan Mata était en fin de contrat avec Manchester United. Il n'aura été un joueur libre que quelques heures, puisque le club mancunien a décidé de lui offrir une prolongation de contrat d'un an.

MU l'a annoncé ce vendredi sur son site officiel. Auteur de 51 buts en 273 apparitions avec les Red Devils, Mata, âgé de 33 ans, est désormais lié jusqu'en 2022 avec le club mancunien.

🪄 @JuanMata8 has extended his stay at United! 🔴#MUFC