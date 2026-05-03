« Le Trump de Bundesliga » : Albert Riera se fait dézinguer en Allemagne

Le 2 février dernier, Francfort annonçait l’arrivée d’Albert Riera pour remplacer Dino Toppmöller, limogé après huit matchs sans victoire et un nul concédé face au Werder Brême (3-3). L’ancien joueur de Liverpool, depuis devenu entraîneur avec un passage remarqué à Bordeaux, n’était pas le profil le plus évident pour redresser l’un des clubs les plus ambitieux d’Allemagne. Surtout, sa réputation de personnage clivant semblait lui faire un peu défaut. Depuis son passage en Ligue 2, Riera était connu pour être un coach "arrogant". Ses conférences de presse et son caractère avaient rapidement agacé le milieu du football professionnel français et ses compères entraîneurs. David Guion avait été cash. « Cela fait près de 10 ans que j’entraîne en Ligue 1 et en Ligue 2 et je n’ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues. » Même son de cloche pour Patrice Garande. « Tout le monde sait que c’est un entraîneur qui manque d’humilité et qui a surtout manqué de respect à beaucoup de mes collègues sur les terrains. C’est un garçon que je ne connaissais pas, il m’a désagréablement surpris, mais je ne suis pas le seul. » Et même en Slovénie, son ancien président Igor Barisic, avec lequel Riera était en froid à Ljubljana, l’avait un jour qualifiée dans une interview de « bombe à retardement, d’une personne qui se prenait pour Dieu ».

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Le personnage était donc connu et il n’a pas changé en Allemagne. Malgré des premiers résultats positifs, Albert Riera s’est rapidement illustré en conférence de presse avec des propos qui n’ont pas tardé à faire polémique. Très vite, le technicien espagnol s’est mis la presse allemande à dos. Quelques semaines après son arrivée, une première polémique avait éclaté à son sujet. Dans un podcast, l’ancien attaquant Martin Harnik a lâché une sortie pour le moins directe. « C’est le genre de type, je suis très honnête, à qui je ne souhaite pas le succès. Je me dis juste que ce serait assez drôle de le voir sombrer sans gloire. » Max Kruse, autre ex-joueur et co-animateur du même podcast, a emboîté le pas. « J’ai l’impression qu’il réfléchit chaque semaine à quelque chose de nouveau pour se faire remarquer. Je trouve que c’est un peu trop théâtral, ce type. » Des mots forts, qui n’ont pas tardé à remonter aux oreilles de Riera. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse par les journalistes de BILD, le coach majorquin avait fait le show comme à son habitude : « Kruse ? Qui ? Qui c’est lui ? Ce sont des footballeurs ? Je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit. Mais il faut savoir une chose : quand on s’exprime, surtout en tant que personnalité publique, il y a toujours des pour et des contre. Tu ne peux me blesser que si je t’aime. Si je ne t’aime pas, tu ne peux pas me blesser. Ma femme, mes enfants, mes amis, ils peuvent me blesser. Eux, je n’en ai rien à faire. Car je sais ce que je veux et comment je le veux. »

Comparé à Donald Trump

Ce week-end, le technicien de 44 ans a récidivé en répondant à une nouvelle polémique après de supposées tensions avec son attaquant Jonathan Burkardt. Selon Bild, un désaccord aurait éclaté entre l’entraîneur espagnol et son attaquant, notamment autour des données physiques du joueur jugées bien loin des standards du haut niveau (avec un taux de masse graisseuse trop élevé). Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Hambourg, Riera a vivement répondu à la presse. « C’est totalement absurde, vraiment je vous le dis, c’est absurde. Vous écrivez ce que vous voulez de toute façon. C’est de la connerie. Ça fait déjà deux semaines en plus. Et puis, personne ne parle de la super ambiance aux entraînements bizarrement.» Défait ce samedi par Hambourg (1-2), Francfort voit sa place en Ligue Europa Conférence menacée puisque Fribourg est revenu à hauteur désormais (43 points). Une contre-performance qui ne passe évidemment pas en Allemagne où Albert Riera est vivement critiqué et semble plus esseulé que jamais.

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Preuve de cette fracture au sein même de son club, le quotidien Bild fait de nouvelles révélations à son sujet. L’Espagnol serait déjà surnommé « le Trump de la Bundesliga » par certains au sein du club allemand qui estime que son caractère arrogant n’aide pas du tout le club à travailler dans un climat calme et sain. Le média allemand poursuit : «« le directeur sportif de Francfort, Krösche, doit se demander pourquoi il a échangé Dino Toppmöller contre « Donald » Riera» avant de conclure, « après tout, contrairement au vrai Trump, Riera n’a pas été élu pour quatre ans, mais peut être viré à la fin de la saison. » Après 12 rencontres et un bilan mitigé (4 victoires, 4 nuls, 4 défaites), Albert Riera semble déjà plus que jamais dos au mur. Et pas sûr qu’il résiste à la fin de saison même si Francfort parvient à se qualifier pour la C4. Encore une fois, l’ancien coach de Bordeaux aura fini par se mettre du monde à dos bien trop vite…