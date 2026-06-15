CdM 2026 : Romelu Lukaku sauve la Belgique face à l’Egypte

La première journée de la Coupe du Monde 2026 s’est poursuivie à Seattle avec une affiche du groupe G entre la Belgique et l’Égypte. Les Diables Rouges de Rudi Garcia s’étaient présentés dans un système offensif articulé autour de Kevin De Bruyne, Jeremy Doku et Charles De Ketelaere, avec Thibaut Courtois dans les buts. En face, les Pharaons de Hossam Hassan avaient misé sur leur trio offensif composé de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa Ziko. Dans une ambiance animée au Lumen Field, les Belges avaient rapidement pris le contrôle du ballon, mais les Égyptiens s’étaient montrés les plus incisifs dans les transitions. De Bruyne avait signé la première occasion de la rencontre d’une frappe passée de peu à côté (7e), tandis que Doku avait multiplié les accélérations pour tenter de déstabiliser la défense adverse. Malgré une possession favorable à la Belgique, l’Égypte affichait davantage de tranchant dans ses offensives.

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La première période avait progressivement tourné à l’avantage des Pharaons. Après plusieurs alertes et un match engagé marqué par les avertissements de Marwan Attia (13e) et Timothy Castagne (14e), l’Égypte avait trouvé l’ouverture. À la suite d’une récupération haute et d’un excellent travail de Salah, Emam Ashour avait décoché une puissante frappe du droit à l’entrée de la surface pour tromper Courtois (20e). Les Belges avaient alors tenté de réagir en monopolisant le ballon, mais ils s’étaient heurtés à un bloc égyptien très discipliné. Courtois avait même dû s’employer devant Ziko (33e) pour éviter le break. Dans les dernières minutes avant la pause, la Belgique avait poussé avec insistance. Doku avait toutefois manqué une énorme opportunité face au but (45e+1), tandis que Marmoush avait failli profiter d’une erreur de Ngoy avant de buter sur Courtois (45e+4). À la mi-temps, l’Égypte menait logiquement 1-0 grâce à sa solidité défensive et son efficacité en contre.

Quelques secondes suffisent à Lukaku

Au retour des vestiaires, la rencontre s’était emballée. Les Égyptiens avaient immédiatement créé le danger avec plusieurs tentatives repoussées dans la surface belge (48e), puis Ashour avait laissé filer une occasion en or de faire le break après un service de Salah (55e). La Belgique avait répondu par l’intermédiaire de De Bruyne, dont le superbe coup franc avait terminé sur le poteau droit de Shobeir (53e). Le match était alors devenu très ouvert. Marmoush avait manqué son duel après une percée plein axe (60e), tandis que Tielemans avait vu sa reprise de volée passer de peu à côté (62e). De Bruyne s’était ensuite heurté à Shobeir (63e). Rudi Garcia avait alors tenté de relancer son équipe avec plusieurs changements, notamment l’entrée de Romelu Lukaku (66e), un choix qui allait rapidement porter ses fruits. La Belgique avait finalement trouvé la faille quelques secondes après l’entrée de Lukaku. Lancé sur le côté droit, Thomas Meunier avait délivré un excellent centre et, sous la pression belge, Mohamed Hany avait marqué contre son camp en voulant intervenir devant son but (66e).

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Revigorés par cette égalisation, les Diables Rouges avaient continué à pousser, mais Shobeir avait encore réalisé un arrêt important devant Meunier (73e). L’Égypte, de son côté, pouvait nourrir des regrets après les nombreuses occasions manquées en seconde période. Malgré plusieurs changements, dont les sorties de Salah et Ziko (76e), les Pharaons n’étaient pas parvenus à reprendre l’avantage. En fin de rencontre, la Belgique a continué à pousser pour arracher la victoire. Shobeir s’est illustré avec une superbe parade sur une tête décroisée de Mechele après un coup franc de De Bruyne (83e). Courtois lui a répondu en détournant difficilement un centre-tir dangereux en corner (84e). Après les sorties de Doku et De Bruyne (86e), Lukaku a eu la balle du succès mais sa tête, pourtant en excellente position, n’a pas trouvé le cadre (87e). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1), un résultat qui leur permet de prendre un premier point dans ce groupe G. Lors de la prochaine journée, la Belgique tentera de décrocher son premier succès dans la compétition faxe à l’Iran, tandis que l’Égypte cherchera à confirmer les bonnes choses montrées, face à la Nouvelle-Zélande.