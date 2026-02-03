Al-Hilal dévoile le numéro de Karim Benzema

Karim Benzema est donc passé d’Al-Ittihad, avec qui il était en froid, pour s’engager auprès d’Al-Hilal. L’attaquant français de 39 ans a signé avec sa nouvelle équipe jusqu’en juin 2027 et rejoint quelques têtes bien connues comme Theo Hernandez son ancien coéquipier en équipe de France, ou encore Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly et Darwin Núñez.

La suite après cette publicité

Al-Hilal vient de dévoiler le numéro de maillot que portera l’ancien Madrilène. Il s’agit du 90, qui était libre. Le numéro 9 qu’il a longtemps porté dans ses clubs n’était plus disponible. Celui-ci est occupé par Marcos Leonardo, tandis que le 19, qu’il avait lors de son retour chez les Bleus, est déjà pris par Theo Hernandez.