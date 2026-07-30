Le Real Madrid veut s’offrir un attaquant surprise !

Alors que le départ de Gonzalo Garcia pour Fulham est imminent et devrait rapporter 40 millions d’euros à la Casa Blanca, le Real Madrid se cherche un autre attaquant prometteur. Ainsi, le club dirigé par José Mourinho aurait décidé de se pencher sur Carlos Espi (21 ans), l’une des grosses révélations du championnat espagnol au cours de la dernière saison.

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Auteur d’une deuxième partie de saison excellente avec Levante (13 buts en 28 matches), au point où il a été tout proche d’aller à la Coupe du Monde avec l’Espagne, Carlos Espi est un des gros feuilletons du mercato chez nos voisins. Annoncé en Premier League, avec Aston Villa et Ipswich comme principaux prétendants, le buteur de 21 ans semblait finalement se diriger du côté d’Hull City.

Le Rela Madrid veut faire de Carlos Espi son nouveau Joselu

Disposant d’une clause libératoire de 25 millions d’euros, il avait vu les Tigers avancer dans l’opération avant de décider de stopper son départ. La Cope a évoqué de son côté des discussions avancées avec Brighton. D’après As, le Real Madrid aurait manifesté son envie de le recruter et les discussions auraient débuté. Cela aurait poussé le joueur à freiner son départ en Angleterre avec cette possibilité de débarquer chez les Merengues comme doublure.

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Disposant d’un profil qui rappelle "Joselu" aux dirigeants madrilènes, il plaît particulièrement avec son profil athlétique. Le joueur d’1m94 pourrait donc rester en Liga. De plus, un autre club espagnol est sur le coup. Comme l’indique Onda Cero, Villarreal est très intéressé. Et c’est réciproque. Le Sous-Marin Jaune pourrait même inclure des joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix de l’opération, alors que Levante réclame les 25 millions d’euros de sa clause libératoire.