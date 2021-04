L'Eintracht Francfort fixe le prix du très courtisé André Silva

La suite après cette publicité

L'Eintracht Francfort revient sur le devant de la scène en Bundesliga. 4e à 6 journées de la fin du championnat, le club allemand est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Aigles possèdent désormais 7 points d'avance sur le BvB, leur plus proche poursuivant, alors que l'été prochain, une page va se tourner avec le départ d'Adi Hütter. Présent sur le banc depuis 3 ans, l'entraîneur va quitter son poste pour diriger le Borussia Mönchengladbach.

Il ne sera probablement pas le seul à partir et le visage de l'Eintracht dépendra beaucoup de l'avenir d'André Silva. Courtisé par de grands clubs européens, l'attaquant portugais de 25 ans renaît en Allemagne. Après deux saisons compliquées entre 2017 et 2019 à Séville puis à l'AC Milan, il a retrouvé sa terrible efficacité montrée à Porto. Un premier exercice conclu à 12 réalisations en guise d'échauffement et voilà qu'il a déjà planté 23 buts en seulement 26 matches de championnat.

L'Eintracht laissera partir André Silva pour 30 M€

L'actuel 2e meilleur buteur de Buli, derrière l'intouchable Robert Lewandowski (35 buts), mais devant Erling Haaland (21 buts), attire forcément les regards. «J'ai entendu les rumeurs, mais il n'y a rien de plus... On verra en fin de saison, c'est quelque chose qui me donne une motivation supplémentaire pour travailler. Cela signifie que mon travail porte ses fruits et que je suis sur le bon chemin» relativisait l'international portugais (38 sélections, 16 buts) il y a peu dans O Jogo.

Il va devoir s’y faire car les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes. Courtisé par l'Atlético de Madrid ou Manchester United, le joueur, sous contrat jusqu'en 2023, ne dispose pas de clause libératoire mais d'après les informations de Sport1 en Allemagne, un accord a été passé entre l'Eintracht et les représentants d'André Silva pour qu'un départ vers un grand d'Europe soit possible en cas d'offre de 30 M€. Forcément, avec la perspective de jouer la Ligue des Champions, Francfort espère bien trouver un argument de plus pour conserver son serial buteur.