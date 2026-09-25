Manchester City reconnu coupable de la quasi-totalité des 115 infractions au fair-play financier de Premier League !

La fin du fameux procès du siècle approche. Accusé d’avoir commis 115 infractions aux règles du fair-play financier du championnat anglais entre 2009 et 2018, Manchester City est poursuivi par la Premier League depuis 2023. Depuis, l’ombre de sanctions XXL plane au-dessus des Cityzens. Cet après-midi, The Athletic vient de lâcher une véritable bombe. Le média affirme en exclusivité que Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des chefs d’accusation liés à des infractions aux règles financières de la Premier League.

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Un coup de tonnerre, même si le média précise qu’aucune sanction n’a encore été décidée et que l’ancien club de Pep Guardiola va sûrement faire appel. En attendant, les Skyblues ont réagi via le communiqué d’un porte-parole. « La procédure engagée par la Premier League se poursuit, certains éléments importants restant à finaliser, et est soumise à une stricte confidentialité. À ce titre, la position du Manchester City FC reste conforme au communiqué publié par le club en février 2023. Le club a scrupuleusement respecté la procédure en vigueur pendant huit ans, partant du principe que le conseil d’administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu’autorité de régulation indépendante, impartiale et équitable, à l’abri de toute influence partisane. »