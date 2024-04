Une bombe retrouvée à proximité du stade de Mayence

Dimanche, la 31e journée de Bundesliga nous réserve un match de la peur entre Mayence et le FC Cologne. Invaincus depuis le 9 mars dernier et comptant le même nombre de points que le barragiste, Bochum, les Nullfünfer auront l’opportunité de faire un grand pas vers le maintien en cas de résultat favorable contre les Geißböcke, actuellement avant-derniers du championnat allemand. Prévue à la Mewa Arena, la rencontre pourrait cependant être délocalisée au regard des dernières découvertes réalisées près du stade du FVSM05.

Selon les informations rapportées par la presse allemande, une bombe pesant 500 kilos semblant appartenir à l’armée américaine et datant de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée à proximité de l’enceinte sportive des partenaires de Ludovic Ajorque et Joshua Guilavogui ce jeudi. À noter que c’est le deuxième explosif localisé en moins de deux semaines aux abords du stade, et ce, grâce aux travaux d’extension de l’université voisine qui ont permis ces découvertes.