PSG-Nantes : les compositions officielles

À quelques jours d'un déplacement crucial à Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi après-midi. Le club de la capitale, qui récupère au fur et à mesure la quasi-totalité de son effectif, se présente en 4-3-3. Avec les absence de Presnel Kimpembe et Marquinhos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo démarrent en charnière. Alors que Lionel Messi et Neymar sont finalement titulaires en attaque.

Antoine Kombouaré, privé de Nicolas Pallois et Abdoulaye Sylla (suspendus), mais aussi de Roli Pereira de Sa, Renaud Emond et de son meilleur passeur Moses Simon (blessés), aligne un 4-2-3-1 avec Randal Kolo Muani - qui avait fait forte impression au Parc l'an passé -, Ludovic Blas, Marcus Coco et Coulibaly devant.

Les compositions d'équipes :

PSG : K. Navas - Hakimi, Kehrer, A. Diallo, Bernat - Verratti, Paredes, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.

Nantes : Lafont - Fabio, Girotto, Castelletto, Corchia - Chirivella, Moutoussamy - Coco, Blas, Kolo Muani - Coulibaly.

Découvrez votre 𝐗𝐈 de départ spécial 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭, pour affronter le @PSG_inside ⚔️#PSGFCN pic.twitter.com/W2XZtCAh7A — FC Nantes (@FCNantes) November 20, 2021

