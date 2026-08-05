Santos : l’énorme craquage de Neymar après la qualification

La qualification de Santos pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil a été éclipsée par le comportement de Neymar. Après la victoire 1-0 sur la pelouse du Club do Remo, l’attaquant brésilien a perdu son sang-froid en regagnant les vestiaires, échangeant des insultes avec des dirigeants du club adverse avant de les provoquer en embrassant l’écusson de Santos, en mimant ses muscles et en lançant plusieurs chambrages.

La suite après cette publicité

« ÉLIMINÉS ! ÉLIMINÉS ! » 🫵😳



Neymar 🇧🇷 est devenu HORS DE LUI au moment de charrier le président, le staff et les joueurs de Remo que Santos a éliminé en Coupe du Brésil.



ÇA DONNE UNE SCÈNE DÉRISOIRE 😱



🎥 @BrennoRayol via @liberta___depre pic.twitter.com/8JW4H7iJMG — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2026

La tension est rapidement montée, les dirigeants de Remo répondant par des insultes et des doigts d’honneur dans une scène particulièrement houleuse. Le président du club, Antonio Carlos, n’a pas tardé à réagir en qualifiant Neymar de « bon à rien » et en dénonçant son attitude. Quelques minutes plus tôt, l’ancien joueur du PSG s’était déjà chauffé avec des supporters adverses en tribunes, laissant éclater sa frustration malgré la qualification de son équipe.