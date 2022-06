Florian Thauvin tacle Jacques-Henri Eyraud et l'ancienne direction de l'OM

Florian Thauvin (29 ans) semble s'épanouir du côté des Tigres de Monterrey après des débuts difficiles. Au micro de RMC Sport, l'international tricolore (10 sélections, 1 réalisation) est revenu sur les conditions de son départ de l'Olympique de Marseille à l'été 2021, à l'issue de son contrat avec l'écurie phocéenne. Une situation dont l'ancienne direction olympienne, incarnée par Jacques-Henri Eyraud, est en grande partie responsable selon lui.

La suite après cette publicité

«C’est lui qui était président du club quand il me restait un an de contrat. J’ai longuement poussé pour une prolongation, le président n'avançait pas sur ce sujet. Je pense que l’erreur qui a été commise quand je sortais de mes très bonnes saisons, quand je sortais de la Coupe du Monde, c’est que le président demandait 80 millions d’euros pour moi et c’était beaucoup trop. Je ne lui en veux pas, il a essayé de gérer de la meilleure façon possible. Ce que je trouve dommage, c’est que je sois parti libre alors que cette année il y a la Roma qui était prête à mettre 40 millions d’euros et je pense qu’à l’époque c’était une belle somme d’argent pour moi», a-t-il lâché, regrettant que JHE et ses équipes n'aient pas été proactives sur ce sujet d'une prolongation lorsqu'il était longuement et assez gravement blessé.