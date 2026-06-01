Favori au podium en début de saison dernière, l’AS Monaco a bouclé cet exercice à une piètre septième place. Malgré tout, le club du Rocher va quand même pouvoir participer à une compétition européenne, la Ligue Conférence, grâce à la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France contre Nice. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, malgré l’arrivée de Sébastien Pocognoli (38 ans). Le champion de Belgique 2025 avec l’Union Saint-Gilloise n’aura pas réussi à trouver la formule, malgré avoir été jusqu’aux barrages de Ligue des Champions contre le PSG.

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Arrivé en Principauté en octobre dernier, Sébastien Pocognoli a dirigé les Rouge & Blanc à 38 reprises pour un bilan de 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites, mais le Belge n’a pas totalement convaincu le board, lui qui était sous contrat jusqu’en 2027 du côté de Monaco. Les dirigeants monégasques veulent lancer un nouveau cycle et estiment que le tacticien belge de 38 ans n’est pas l’homme idéal pour mener à bien ce nouveau projet. Pourtant, l’ex-homme fort de Saint-Gilloise souhaitait rester.

Filipe Luis arrive à Monaco

Et comme nous l’avions annoncé, l’AS Monaco vient d’officialiser la fin de sa collaboration avec Sébastien Pocognoli au terme de cette saison 2025-2026. «Arrivé en Principauté en octobre dernier, Sébastien Pocognoli a dirigé les Rouge & Blanc à 38 reprises pour un bilan de 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite», précise le club du Rocher, qui va donc devoir nommer son troisième coach en trois ans.

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L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.



Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 1, 2026

Pour le remplacer, le Brésilien et ex-coach de Flamengo, Filipe Luis, est attendu sur le Rocher. À 40 ans, l’ancien latéral de Chelsea et de l’Atlético de Madrid avait réalisé un passage très remarqué à Flamengo. Avec la formation carioca, le Brésilien avait remporté la Coupe du Brésil (2024), la Supercoupe du Brésil (2025), le championnat carioca (2025), la Copa Libertadores (2025) et la Série A brésilienne (2025). Il avait également perdu la finale de la Coupe Intercontinentale aux tirs au but face au PSG. Il remplacera ainsi Pocognoli pour découvrir sa première expérience en Europe.