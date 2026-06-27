Coupe du Monde 2026 : la Suède est absolument terrifiée par l’équipe de France

La France effraie, et ça peut se comprendre. En infligeant une correction à la Norvège hier soir (4-1 face une équipe bis), les Bleus ont fait passer un nouveau message fort, celui d’une équipe venue pour écraser tout le monde comme l’avait affirmé sans gêne Rayan Cherki. Cela lui avait valu quelques remontrances, alors même qu’il n’y avait rien d’excessif à afficher les ambitions d’une équipe dotée d’un tel potentiel.

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Après leur 3/3 en poule (une première en Coupe du Monde depuis la nomination de Deschamps en 2012), on a désormais la certitude que les Bleus défieront la Suède en 16es de finale. Un adversaire loin d’être insurmontable sur le papier, et à qui les Pays-bas en ont passé 5 en phase de groupe. Cette fragilité défensive, conjuguée au potentiel offensif démentiel de l’équipe de France (10 buts en 3 matchs), pourrait nous offrir un match riche en buts. Et ça ne rassure pas la presse suédoise.

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«La meilleure attaque qu’une Coupe du monde ait connue depuis plus de 20 ans»

«Il va falloir arrêter quelque chose d’inarrêtable. On va devoir ralentir la meilleure attaque qu’une Coupe du monde ait connue depuis plus de 20 ans et l’équipe du Brésil avec Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Dembélé a remporté le Ballon d’or. Mbappé le remportera bien sûr tôt ou tard. Olise le remportera peut-être dès cette année. Doué et Barcola sont des ‘turbos’ et Cherki est unique dans son rôle ‘d’ouvre-boîte’ face aux défenses hermétiques,» peut-on lire dans le média Aftonbladet.

Le Sweden Herald ajoute : «le problème de la France, c’est qu’on ne peut pas se concentrer sur une seule star, tant elles sont nombreuses. Dans n’importe quelle autre équipe, des joueurs comme Dembélé et Olise auraient été les véritables stars. Mais la France possède un joueur encore plus exceptionnel avec Mbappé» tandis qu’Expressen s’interroge vraiment sur la faisabilité de l’emporter : «y a-t-il vraiment une seule chance ?». Sur le plateau de la chaîne TV4, cité par RMC, on résume cette rencontre à quelque chose de «cauchemardesque». Rendez-vous mardi soir à 23h00.