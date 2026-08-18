Man City : le message d’adieu de Rodri après son départ au Barça

C’était attendu, c’est désormais officiel : Rodri est un joueur du FC Barcelone. Le club blaugrana vient d’officialiser la venue du Ballon d’Or 2024 contre 76,5 millions d’euros, bonus compris. Un transfert qui met fin à sept années couronnées de succès à Manchester City. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux du club, Rodri a adressé ses derniers mots aux supporters cityzens. « Chers supporters de City, je trouve que dire au revoir est l’une des choses les plus difficiles dans la vie, mais je vais essayer. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la gratitude, l’amour et le soutien que ma famille et moi avons reçus au fil de ces années. (…) De nombreux moments incroyables me reviennent en mémoire. Mon premier trophée avec City, dès mon premier match. Les buts de la victoire à la dernière minute, comme à l’extérieur contre Arsenal. Ce but contre Villa pour décrocher la Premier League, alors que la situation semblait si compromise. Le but qui nous a offert la Ligue des champions, ce trophée que nous désirions tous tant. L’accueil incroyable que vous m’avez réservé après le Ballon d’Or. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier d’être le premier joueur à remporter ce prix sous le maillot bleu ciel. Écrire l’histoire avec le triplé, avec quatre titres consécutifs. Nous avons vécu des choses que d’autres ne verront jamais », a indiqué le milieu de 30 ans.

La suite après cette publicité

« Et même dans les moments difficiles, vous ne m’avez jamais laissé tomber. Lors de mon retour sur le terrain, j’ai réalisé à quel point vous m’aimiez et j’ai compris à quel point ces supporters étaient exceptionnels. City ne m’a pas seulement fait grandir en tant que joueur. Le club m’a aussi fait grandir en tant qu’homme. J’ai vu mon frère obtenir son diplôme à la Manchester Metropolitan University. J’ai vu ma compagne travailler pour le NHS. Manchester a façonné toute ma vie. Je n’oublierai jamais le moment où je foulais la pelouse, face à cette marée bleue chantant "nah, nah, nah, nah… CITY", ni mes trajets en scooter jusqu’au centre-ville pour prendre un café, mes promenades dans les parcs en écoutant Oasis, et cet amour indéfectible pour la fameuse pluie de Manchester. Alors, aux supporters de City : il est temps de vous dire au revoir. Merci au club, aux fans, au staff et à mes coéquipiers. Cette aventure n’aurait pas été la même sans vous ; mon cœur restera à jamais bleu. »