Le LOSC prend la parole après le saccage de sa boutique lors des manifestations

En marge de la mobilisation de samedi, de nombreux commerces (des magasins d’alimentation aux enseignes de luxe, en passant par les boutiques de sport, de prêt-à-porter ou de téléphonie mobile), ont été la cible de pillages et de dégradations à travers le pays. Le LOSC fut concerné puisque la boutique officielle du club, située rue Faidherbe à Lille, a été vandalisée. Le club nordiste a réagi ce dimanche aux incidents.

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🚧 La boutique officielle du LOSC centre-ville, rue Faidherbe à Lille, a été victime hier de graves dégradations et de nombreux pillages. La suite après cette publicité Par conséquent, celle-ci devra malheureusement rester fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous continuerons d’accueillir nos supporters dans notre boutique de Villeneuve d’Ascq, située dans le centre commercial Aushopping V2, aux horaires habituels. Notre boutique en ligne est également disponible pour tous vos achats, ainsi que la boutique stade les soirs de match. La suite après cette publicité Le LOSC tient par ailleurs à saluer et remercier toutes les personnes ayant apporté du soutien ces dernières heures - les salariés de notre boutique en premier lieu, mais également les nombreux passants, supporters ou non, qui ont spontanément apporté leur aide, leurs bras et leur réconfort.— LOSC (@losclive) October 18, 2026

«La boutique officielle du LOSC centre-ville, rue Faidherbe à Lille, a été victime hier de graves dégradations et de nombreux pillages. Par conséquent, celle-ci devra malheureusement rester fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous continuerons d’accueillir nos supporters dans notre boutique de Villeneuve d’Ascq, située dans le centre commercial Aushopping V2, aux horaires habituels. Notre boutique en ligne est également disponible pour tous vos achats, ainsi que la boutique stade les soirs de match. Le LOSC tient par ailleurs à saluer et remercier toutes les personnes ayant apporté du soutien ces dernières heures - les salariés de notre boutique en premier lieu, mais également les nombreux passants, supporters ou non, qui ont spontanément apporté leur aide, leurs bras et leur réconfort», indique le LOSC.