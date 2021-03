Qualif. CdM 2022 : la France ne se loupe pas au Kazakhstan

La suite après cette publicité

Après avoir été accrochée à Saint-Denis (1-1), par une équipe d'Ukraine regroupée et réaliste, la bleusaille s'est remise en ordre de marche au Kazakhstan pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (Qatar). Sur la pelouse synthétique de l'Astana Arena de Noursoultan, l'équipe de France s'en est remise au revenant Ousmane Dembélé, bien servi par Anthony Martial (0-1, 19e) et au malheureux défenseur kazakhstanais Sergiy Maliy, mis sous pression par Paul Pogba sur corner et buteur contre sans camp de la tête (0-2, 44e). Le score acquis à la pause, Didier Deschamps a procédé à un turn-over à l'heure de jeu.

Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et Adrien Rabiot ont pris les places d'Anthony Martial (touché), Antoine Griezmann et Paul Pogba (60e). L'attaquant du PSG a obtenu mais raté un penalty, bien détourné par Aleksandr Mokin, 39 ans, auteur d'une belle partie (75e). Moussa Sissoko a pris la place de Tanguy Ndombélé (82e) et Ousmane Dembélé a laissé la sienne à Kingsley Coman (90e), mais rien n'a changé. Avec ce succès (0-2), les Bleus prennent provisoirement la tête du groupe D, avant la rencontre opposant l'Ukraine à la Finlande (21h). Ils affronteront la Bosnie-Herzégovine au Stadion Grbavica de Sarajevo mercredi, à 20h45, à l'occasion de la 3e journée.

Le classement du groupe D.

Le XI de départ de l'équipe de France au Kazakhstan :