Coupe du Monde 2026, Brésil : ça sent déjà très mauvais pour Neymar !

« Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale ». Tels étaient les mots du staff médical de Santos au sujet de Neymar il y a tout juste une semaine, alors que le retour de la vedette avait mis le feu au pays, forcément. Des propos qui se voulaient rassurants concernant l’état de forme de celui qui va vivre son dernier Mondial et n’avait plus défendu les couleurs de son pays depuis 2023.

La suite après cette publicité

Un petit pépin physique sans gravité donc… Ou du moins, c’est ce qu’on pensait au début. Ces dernières heures, alors que la sélection brésilienne réalisait son premier entraînement de préparation en vue du Mondial, les dernières informations concernant l’ancien du PSG et du Barça publiées au pays sont assez inquiétantes pour le joueur, lui qui n’a pas pu s’entraîner avec le reste de ses partenaires.

La suite après cette publicité

Plus qu’un simple œdème

Les médecins de la Canarinha l’ont même envoyé passer une IRM dans une clinique privée. Comme l’explique Lance, si les résultats de ces examens n’ont pas encore fuité et n’ont pas été dévoilés au public, la situation inquiète beaucoup la CBF. Le média s’est même procuré des images du joueur en sortant de la clinique et a pu constater que le joueur avait l’air un peu abattu, en plus de boiter un peu. « Les images révèlent également que Neymar a quitté la clinique la tête baissée, dans une attitude qui renforçait l’inquiétude quant à la gravité de son problème physique. Les personnes présentes sur les lieux ont remarqué la déception du joueur peu après la conversation avec les médecins », précise le média.

La possibilité que Neymar quitte déjà le groupe brésilien et soit forfait pour le Mondial est clairement sur la table. Globo confirme l’inquiétude qui existe dans le staff de Carlo Ancelotti au sujet du Ney, et évoque déjà un conflit entre Santos et la CBF, avec le club qui aurait caché la blessure du joueur. Le média rajoute que Neymar est déjà forfait d’office pour les amicaux contre le Panama (31 mai) et l’Égypte (7 juin). Sera-t-il là pour le premier match du Brésil au Mondial face au Maroc le 14 juin ? On le saura bientôt…