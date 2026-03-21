OL : Paulo Fonseca lance un grand avertissement à ses joueurs !

La saison de l’OL est plus mouvementée que prévu. Après avoir frôlé la relégation administrative l’été dernier, le club rhodanien a réalisé un mercato moins ambitieux. Moins forts sur le papier que la saison dernière, les Gones font pourtant mieux. Actuellement quatrièmes de Ligue 1, les Rhodaniens peuvent encore briguer une place sur le podium. Pour y parvenir, les hommes de Paulo Fonseca vont devoir batailler avec l’OM, devant eux, mais aussi Monaco, Rennes et Lille, qui se montrent de plus en plus menaçants derrière. Problème, Lyon est en panne sèche depuis le 15 février. Incapables de remporter un match depuis, les coéquipiers de Corentin Tolisso enchaînent les désillusions.

La suite après cette publicité

Avec un effectif affecté par les nombreuses blessures et miné par des étourderies qui sont redevenues régulières, Lyon a été éliminé en Coupe de France contre Lens. Pire encore, l’OL a été sorti par le Celta de Vigo ce jeudi en 8e de finale retour de Ligue Europa. Dans une partie de tableau plus qu’abordable et après avoir fini premiers de la saison régulière de C3, les Rhodaniens peuvent nourrir d’énormes regrets après une prestation indigne d’une équipe engagée si loin dans la compétition. Et alors que les pensionnaires du Groupama Stadium s’apprêtent à défier l’AS Monaco à domicile ce dimanche (15h), il y a de quoi être inquiet pour l’OL, qui affronte des Asémistes vainqueurs de leurs cinq derniers matches dans l’élite.

La suite après cette publicité

Le discours puissant de Paulo Fonseca

Ce samedi, Paulo Fonseca s’est rendu en conférence de presse, à la veille du rendez-vous face à l’ASM. Forcément interrogé sur la déroute de ses joueurs face aux Galiciens jeudi, le coach portugais a livré un message inspiré pour expliquer qu’il attendait une réaction positive de ses joueurs : « j’ai dit aux joueurs que j’avais besoin de fortes personnalités en ce moment. Nous n’avons pas le temps de penser aux matchs précédents. Monaco est la meilleure équipe du championnat en ce moment. Nous ne pouvons pas changer ce qui est fait, mais nous pouvons avoir un impact sur la suite. Le succès est réservé uniquement aux personnes fortes mentalement et je veux que mon équipe le soit. L’année dernière, ce qui s’est passé à Manchester nous a impactés sur le match suivant contre Saint-Étienne. Il faut apprendre de cela. On va voir demain s’ils ont appris. Je les ai bien sentis. » Mais alors que Lyon a laissé passer la possibilité de remporter deux titres en l’espace de quelques jours, beaucoup de supporters peuvent estimer que la fin de saison n’a plus la même saveur.

Une allégation repoussée par Paulo Fonseca ce samedi. Rappelant que l’OL revient de loin, l’ancien entraîneur de Lille a expliqué que ses joueurs se devaient d’être concentrés jusqu’à la fin pour aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions : « j’ai dit aux joueurs qu’en ce moment, c’est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle on pensait pouvoir aller loin, mais c’est le foot. Dans le football, on n’a pas le temps de faire des drames. Il faut réagir à chaque fois. Nous ne devons pas nous trouver d’excuses. Nous sommes dans une situation très positive en championnat, une situation que personne n’avait imaginée pour nous à huit journées de la fin. Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Il faut prendre ses responsabilités et essayer de faire les meilleures choses possibles jusqu’à la fin. On est dans une position que, honnêtement, je n’aurais pas forcément imaginée en début de saison. (…) Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi, je crois au travail et à mon ressenti de l’équipe. J’ai dit aux joueurs que nous avons perdus le match jeudi, mais que nous allons gagner les prochains. » Le rendez-vous est pris pour voir quelle a été la réponse de ses joueurs.