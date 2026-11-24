Ancien joueur du RCLens, Neil El Aynaoui n’a pas voulu accabler ses anciens partenaires, suite à la victoire de son équipe, le RB Leipzig, à domicile (3-1). « On a bien commencé le match. C’est notre manière de jouer, et après ils sont revenus avec de meilleures intentions en 2e, mais on a su tenir le score et creuser l’écart en fin de match. »

La suite après cette publicité

L’international marocain n’a pas voulu enfoncer son ancienne équipe, assurant qu’elle avait su se relever d’une entame de match catastrophique. « On a fait une bonne entame, mais ils ont su grandir dans le match et être de plus en plus dangereux », a expliqué le joueur du RB Leipzig.