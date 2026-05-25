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Napoli : Allegri est la priorité pour l’après-Conte

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp

C’est un immense jeu de chaises musicales qui se prépare en Italie chez les coaches. Alors que l’Atalanta va nommer Sarri et que la Lazio va miser sur Gattuso, d’autres clubs pourraient changer d’entraîneur, notamment du côté de l’AC Milan, où le sort de Massimiliano Allegri serait incertain.

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Radio Kiss Kiss Napoli
+++ Vertice in corso tra De Laurentiis, Chiavelli e Manna. In pole Massimiliano #Allegri +++
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Or, selon Radio Kiss Kiss Napoli, le choix numéro 1 de la direction napolitaine serait bel et bien l’entraîneur âgé de 58 ans. Naples a en effet vu Antonio Conte choisir d’arrêter l’aventure après deux ans, et se cherche donc un nouveau coach.

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