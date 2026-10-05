Le Bayern Munich proche d’un accord pour prolonger Harry Kane

Gros défi de la saison, la prolongation d’Harry Kane est en passe d’être bouclée. Alors que son contrat s’achevait en juin prochain, l’attaquant anglais de 33 ans est proche d’un accord avec le Bayern Munich pour prolonger de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029 selon Sky Germany.

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En effet, les négociations contractuelles ont pris une avancée majeure depuis quelques jours et il ne resterait plus qu’à boucler les derniers détails de ce nouveau contrat. La signature définitive reste néanmoins en attente, mais les différentes parties sont très confiantes de l’issue.