La séquence émouvante de l’Angleterre lors de la remise des médailles

L’un des moments les plus marquants du parcours de l’Angleterre à la Coupe du Monde 2026 ne s’est pas déroulé sur le terrain. Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste officielle et n’ait disputé aucune minute, Jason Steele a accompagné les Three Lions tout au long du tournoi en tant que gardien d’entraînement, jouant un rôle essentiel dans la préparation du groupe.

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Au moment de la remise des médailles après la victoire face à la France lors du match pour la troisième place, Morgan Rogers, Jude Bellingham et Jordan Henderson ont tenu à ce que Steele soit lui aussi appelé pour recevoir une médaille. Accueilli par une ovation de l’ensemble de ses coéquipiers, le gardien a vécu une séquence particulièrement émouvante, symbole de la solidarité et de l’unité qui ont marqué le vestiaire anglais durant cette Coupe du monde.