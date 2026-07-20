La séquence émouvante de l’Angleterre lors de la remise des médailles
L’un des moments les plus marquants du parcours de l’Angleterre à la Coupe du Monde 2026 ne s’est pas déroulé sur le terrain. Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste officielle et n’ait disputé aucune minute, Jason Steele a accompagné les Three Lions tout au long du tournoi en tant que gardien d’entraînement, jouant un rôle essentiel dans la préparation du groupe.
Au moment de la remise des médailles après la victoire face à la France lors du match pour la troisième place, Morgan Rogers, Jude Bellingham et Jordan Henderson ont tenu à ce que Steele soit lui aussi appelé pour recevoir une médaille. Accueilli par une ovation de l’ensemble de ses coéquipiers, le gardien a vécu une séquence particulièrement émouvante, symbole de la solidarité et de l’unité qui ont marqué le vestiaire anglais durant cette Coupe du monde.
En savoir plus sur
Le monde du foot rend hommage à Didier Deschamps, l’Espagne en attend beaucoup de son prince Lamine Yamal
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Échange musclé avec Cherki, les pleurs d’Olise… les coulisses de la dernière surréaliste de Deschamps
Explorer