Nantes : le ton est monté entre Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois

Battu par l'OGC Nice ce dimanche au Stade de la Beaujoire (1-2, 31e journée de Ligue 1), le FC Nantes n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches. Dix-neuvièmes avec quatre points de retard sur le FC Lorient, premier non relégable, les Canaris sont en grande difficulté. Et cette défaite a déjà laissé quelques traces.

D'après les informations de 20 Minutes et L'Equipe, le ton est rapidement monté entre Antoine Kombouare et Nicolas Pallois. L'entraîneur nantais a même affiché son mécontentement en frappant dans un sac. Le défenseur a répondu par la parole et Abdoulaye Touré a du intervenir pour calmer les esprits... Ambiance.